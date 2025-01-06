غانا الأفضل بين أسواق الأسهم الأفريقية.. مزيد من المكاسب المتوقعة في 2025

توقع الخبراء والمحللون الاقتصاديون أن يستمر ارتفاع مؤشر بورصة غانا في عام 2025، بعد أن حقق أفضل أداء في إفريقيا العام الماضي، حيث يراهن المستثمرون على أن حكومة الرئيس الجديد جون دراماني ماهاما ستعيد الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

وارتفع مؤشر بورصة غانا المركب بنسبة 56% بالعملة المحلية، وهو أعلى مستوى منذ عام 2013، مدعومًا ببرنامج إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، والذي من المتوقع أن يدعم النمو هذا العام، ووفقًا لناجي كوفي اجيمان جيامفي، رئيس إدارة الثروات في شركة "بورا كابيتال أدفايسورس"، إن الانتعاش الاقتصادي في غانا قد يجذب المستثمرين مرة أخرى هذا العام.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي لغانا نموًا متوسطًا بنسبة 6.3% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 2.6% في العام السابق، وفقا لشبكة "بلومبرج"، وفاز ماهاما بالانتخابات الشهر الماضي بعد أن تعهد باتخاذ تدابير لاستعادة مكانة غانا كثاني أكبر اقتصاد في المنطقة.

وارتفع سعر صرف السيدي الغاني بنسبة 7.6% في الأشهر الثلاثة الماضية، وقد تساعد المكاسب الإضافية في السيطرة على التضخم المستورد، وتعزيز حكومة ماهاما الجديدة، التي تتولى السلطة في 7 يناير.

وساهم التفاؤل بشأن آفاق البلدان الرئيسية الأخرى في المنطقة، بما في ذلك ساحل العاج ونيجيريا، في دعم أسواق الأسهم الخاصة بها العام الماضي.

وفي ساحل العاج، ارتفع مؤشر البورصة المركب، الذي يضم شركات من الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب إفريقيا المكونة من ثمانية أعضاء، بنسبة 29% في عام 2024، وهي أكبر قفزة في ثلاث سنوات.

ووافق صندوق النقد الدولي في أبريل على إقراض 3.5 مليار دولار لأكبر منتج للكاكاو في العالم، ويتوقع الصندوق أن يتوسع اقتصاد ساحل العاج بنسبة 6.4% في عام 2025، مدفوعًا بأسعار الكاكاو القياسية وبداية مشاريع النفط والتعدين الجديدة من قبل شركات مثل إيني ومونتاج جولد كورب الكندية.

وفي نيجيريا، ارتفع المؤشر القياسي للأسهم بنسبة 38%، مدفوعًا بخطوة الرئيس بولا تينوبو للسماح للعملة الوطنية بالتداول بحرية، وإنهاء دعم الوقود والسيطرة الحكومية على التعريفات التي تحددها شركات الطاقة.

ومع ذلك، لا تزال نيجيريا تواجه أزمة معيشية مستمرة، قد تؤثر سلبًا على معنويات المستثمرين، حيث أدى تسارع التضخم بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من ثلاثة عقود العام الماضي إلى اندلاع أعمال شغب وذعر في أكثر دول إفريقيا اكتظاظًا بالسكان.