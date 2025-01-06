لجنة الحكام تقرر إيقاف محمد العتباني حكم لقاء البنك الأهلي وبترول أسيوط

قررت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الكابتن وجيه أحمد، إيقاف حكم الدرجة الأولى محمد العتباني، الذي أدار لقاء البنك الأهلي وبترول أسيوط في دور الـ 32 لمسابقة كأس مصر في نسختها رقم 93.

ورغم أن العتباني أحد الكوادر الواعدة في منظومة التحكيم المصري لم يرتكب أي أخطاء أثرت على نتيجة اللقاء الذي تفوق فيه البنك الأهلي (1 – 0) عصر السبت على ملعب القاهرة الدولي، إلا إن العقوبة جاءت بسبب حوار جانبي مع سامي الشيشيني مدير الكرة في البنك الأهلي وما دار فيه من استعداده لاحتساب أي خطأ لأصحاب الأرض.