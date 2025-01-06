صرح فلاديمير روجوف، رئيس الغرفة العامة للجنة الروسية المعنية بقضايا السيادة، والرئيس المشارك للمجلس التنسيقي لتكامل المناطق الجديدة، بأن الجانب الأوكراني فقد السيطرة على أكبر رواسب الليثيوم في الجزء الغربي من جمهورية دونيتسك الشعبية.

وقال روجوف، في تصريح أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية: "لقد فقد نظام زيلينسكي بالفعل السيطرة على أكبر مستودع للليثيوم في شيفتشينكو، والذي كان تحت سيطرة القوات المسلحة الأوكرانية لفترة طويلة، ويتحرك جيشنا تدريجيًا نحو الحدود الغربية لجمهورية دونيتسك الشعبية، بما في ذلك منطقة لن تتمكن أوكرانيا من تنفيذ أي تنمية هناك في بوكروفسك وكوراخوفو وفيليكايا نوفوسيلكا، لكنها ستظل تخدم اقتصاد بلدنا".

وأكد روجوف أنه بالإضافة إلى الليثيوم، تحتوي هذه الرواسب على الكثير من الموارد الطبيعية القيمة الأخرى، بما في ذلك النيوبيوم والبريليوم والتنتالوم.

وأوضح روجوف أن الحقل يقع في الجزء الغربي من دونتيسك الشعبية، وتغطي رواسبه أيضًا مقاطعة زابوروجيه.

وأشار روجوف إلى أن رواسب الليثيوم في شيفتشينكو، لا تقدر بثمن من وجهة نظر أهميتها الاستراتيجية، فهي تشغل نحو 40 هكتارًا.

يذكر أن كوراخوفو، هي مدينة تقع في الجزء الغربي من جمهورية دونيتسك الشعبية ولها أهمية تشغيلية مهمة، وسيسمح السيطرة على كوراخوفو للقوات الروسية بالتقدم إلى الحدود الغربية لجمهورية دونيتسك.