برلمانية لبنانية: دعم أمريكا لإسرائيل وصمة عار على الإنسانية

قالت نجاة عون صليبا، عضو مجلس النواب اللبناني، إن التعاون الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وإسرائيل يُظهر شراكة حقيقية تهدف إلى تحقيق مصالح مشتركة، حيث إن نجاح إسرائيل يُترجم إلى نجاح أمريكي، مضيفة أن هذا التعاون يساعد في بعض الأحيان على تحقيق اتفاقيات وقف إطلاق النار، كما حدث في الاتفاق بين لبنان وإسرائيل، الذي لعبت فيه الولايات المتحدة دور الراعي الرئيسي، من خلال إرسال جنرال أمريكي لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701.

وأشارت صليبا، خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم"، وتقدمه الإعلامية داليا أبو عميرة، على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن تزويد إسرائيل بالأسلحة ودعم آلة القتل يعزز شراكتها مع الولايات المتحدة، مؤكدة أن هذا التعاون يخدم الطرفين على المستويين الاستراتيجي والسياسي، معتبرة أن تغطية الولايات المتحدة على هذه الأعمال، مع إظهار تعاطف ظاهري مع الشعبين الفلسطيني واللبناني، يعكس ازدواجية واضحة في المواقف.

وقالت صليبا: "المؤسف أن المساعدات الإنسانية التي تقدمها الولايات المتحدة للفلسطينيين واللبنانيين لا تكفي، وقد لا تصل إلى المحتاجين"، مضيفة أن الطريقة التي يُقمع بها العرب وتُزهق أرواحهم في غزة ولبنان وسوريا تعكس استمرارًا لخطة استراتيجية مشتركة بين أمريكا وإسرائيل.

وتابعت صليبا: "نأمل أن يتمكن الفلسطينيون في غزة من الوصول إلى وقف إطلاق النار حتى يتمكنوا من العيش بكرامة والحصول على المساعدات اللازمة"، مؤكدة أن الوضع الحالي في غزة لا يمكن وصفه إلا بأنه غير إنساني، ويمثل وصمة عار على الإنسانية، مشددة على أن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية تمامًا كما تتحملها إسرائيل.