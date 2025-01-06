«وول ستريت جورنال»: إيران تستعد لمواجهة إدارة ترامب وسط أزمات داخلية متفاقمة

تواجه إيران عاما صعبا مع عودة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السلطة، في وقت تعاني طهران من أزمات اقتصادية، وفقا لما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال".

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة ترامب تخطط لتشديد العقوبات على إيران في إطار جهودها للحد من دعم طهران للجماعات المسلحة في الشرق الأوسط، مضيفة أن الاقتصاد الإيراني تعرض لضربة قاسية بفعل العقوبات القائمة.

وتطرقت الصحيفة إلى بيانات رسمية تُظهر أن معدل التضخم في إيران وصل إلى 37%، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل غير مسبوق.

وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان حاول تهدئة الأوضاع من خلال رفع بعض القيود مثل حظر تطبيق "واتساب".

وأضافت أن طهران أبدت استعدادها لاستئناف المفاوضات النووية مقابل رفع العقوبات، لافتة إلى أن الشكوك لا تزال قائمة حول قدرة الطرفين على التوصل إلى تسوية وسط تصاعد التوترات.

وأكدت الصحيفة أن إيران تواجه مرحلة صعبة قد تحدد مصيرها الإقليمي والدولي، فيما تستعد إدارة ترامب لمواجهة جديدة قد تكون أكثر قسوة من سابقاتها.