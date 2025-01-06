استشاري مناعة: لا داعي للذعر بشأن فيروس HMPV المنتشر بالصين

علق الدكتور رياض درقاوي، استشاري مناعة، حول فيروس HMPV المنتشر في الصين، موضحًا أن هذا الفيروس ليس جديدًا مثل "كوفيد-19"، قائلًا إن الفيروس معروف منذ عام 2001، وكان قد تم اكتشافه قبل ذلك، لذا فإن حدوث إصابات سابقة به بين الناس أمر ممكن، مضيفًا أن هناك أجسامًا مضادة موجودة بالفعل لدى الكثيرين، وهو ما يعكس وجود مناعة ضد الفيروس، على عكس كورونا الذي كان فيروسًا جديدًا وانتشاره كان غير متوقع بسبب غياب المناعة.

أوضح الدكتور درقاوي، خلال مداخلة مع الإعلامي رعد عبدالمجيد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن فيروس HMPV يعد من الفيروسات التي تسبب نزلات البرد أو الحمى أو الأنفلونزا، ويتم اختبار وجوده في المستشفيات عند إصابة المرضى بعدوى تنفسية شديدة أو أنفلونزا حادة، وقد يؤدي في بعض الحالات إلى مضاعفات مثل التهاب الشعب الهوائية أو التهاب رئوي، مع إمكانية حدوث فشل رئوي، ولكن ليس بنفس درجة "كوفيد-19"، مؤكدًا أنه لا يوجد فشل تنفسي كما حدث في فترة انتشار فيروس كورونا، ولا "عاصفة السيتوكين" التي كانت تؤدي إلى الوفاة.

وفي ختام تعليقه، أكد الدكتور درقاوي أن الفيروس HMPV ليس بنفس خطورة "كوفيد" ولا يتسبب في أعراض شديدة في معظم الحالات، مشيرًا إلى أنه يجب توخي الحذر ولكن لا داعي للذعر، حيث أن الإصابات يمكن التعامل معها بشكل طبيعي.