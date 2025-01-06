خبير شئون إسرائيلية: واشنطن توفر حماية شاملة لتل أبيب على جميع المستويات

أكد الدكتور خليل أبو كرش، خبير الشؤون الإسرائيلية، أن الولايات المتحدة توفر لإسرائيل دعمًا شاملًا يغطي الجوانب السياسية والاقتصادية والقانونية، إضافة إلى الدعم الأمني والعسكري، وحتى في الهيئات والمنظمات الدولية.

وأشار أبو كرش، خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم"، وتقدمه الإعلامية داليا أبو عميرة، على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة رغم قوتها، تشهد فجوة واضحة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث يسود غياب الثقة بين الطرفين، مضيفًا: "ورغم الفجوة والانتقادات الإسرائيلية لإدارة بايدن، إلا أن العلاقات العميقة والمتنوعة بين البلدين تتجاوز هذه الاختلافات".

وفيما يخص الحديث عن صفقة معينة، أوضح أبو كرش أنه لا ينبغي الإفراط في التفاؤل، نظرًا إلى القضايا العالقة التي لم يتم التوصل لاتفاق بشأنها، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سبق وأن عرقل مثل هذه الاتفاقات في اللحظات الأخيرة بوضع شروط جديدة تفجر المشهد.

كما أوضح أن الولايات المتحدة تواصل تزويد إسرائيل بالأسلحة التي تُستخدم ضد الفلسطينيين واللبنانيين، مشددًا على أن الضحايا في غزة، من الأطفال والنساء والمسنين، يموتون بأسلحة أمريكية، متابعًا: "هذا يحدث بينما تتحدث الولايات المتحدة عن السلام، لكنها لا تمارس أي ضغط حقيقي على إسرائيل للسير نحو تسوية سياسية".

وفي سياق آخر، أشار أبو كرش إلى أن زيارة الرئيس بايدن لإسرائيل خلال فترة الحرب كانت رسالة قوية لإسرائيل الجديدة التي تقودها حكومة اليمين المتطرف، والتي تعتمد على القوة العسكرية لتحقيق أهدافها، بما في ذلك التهجير وطرد الفلسطينيين.