اليوم.. نقيب المحامين يوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية لحل إشكاليات منظومة العلاج

يوقع الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين - رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الإثنين، برتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك في مقر الهيئة بالعاصمة الإدارية.

ويتضمن برتوكول التعاون بنودا تحل كافة مشكلات السادة أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين فيما يخص منظومة العلاج، بما يضمن توفير خدمات رعاية صحية عالية الجودة في كافة التخصصات، وذلك في بيئة عمل احترافية وجاذبة تلبي احتياجات الأعضاء وتليق بمكانتهم.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرعاية الصحية قد تأسست بموجب القانون رقم 2 لعام 2018 بشأن نظام التأمن الصحي الشامل، كهيئة مستقلة، حيث تعمل كمقدم لخدمات الرعاية الصحية العامة وتهدف إلى توحيد وتجديد خدمات ومرافق الرعاية الصحية العامة، وتحسن تصور الجمهور للخدمات التي تقدمها الدولة، وقيادة التحول النموذجي نحو نظام صحي جديد ومبتكر بما يضمن تقديم خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة.