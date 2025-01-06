التحقيقات تكشف تفاصيل العثور على جثة شخص مشنوقا داخل شقة بالعمرانية

تواصل جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول العثور على جثه شخص مشنوقا داخل شقة بمنطقة العمرانية بالهرم، وصرحت بدفن الجثة بعدما اطلعت على تقرير الطب الشرعي بأسباب وفاته، إذ تبين أنه بسبب الاختناق الناتج من الشنق بالحبل، كما تبين من التحقيقات أنه أقدم على شنق نفسه، ولا يوجد آثار داله على شبهة جنائية وراء الحادث.

البداية بإخطار تلقاه مأمور قسم شرطة العمرانية، من شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص بالعقار رقم 101 شارع نصر الدين، بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوة من رجال المباحث إلى محل البلاغ وعثروا على جثة شخص يرتدي ملابسه كاملة، ولا توجد به إصابات باستثناء حز بالرقبة نتيجة تعرضه للشنق.

تم إيداع الجثة ثلاجة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.