وزير المالية: خطة طموحة لتوطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر بالتعاون مع شركات عالمية

كشف أحمد كوجك، وزير المالية، خلال استضافته في برنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية لميس الحديدي، عن خطة حكومية طموحة لتوطين صناعة الهواتف المحمولة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وعدد من الشركات العالمية الكبرى.

وأكد أن الهدف من هذه المبادرة هو تلبية احتياجات السوق المحلي، تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوفير هواتف بأسعار تنافسية تُسدد بالعملة المحلية.

تصنيع محلي بحلول 2025

وأشار الوزير إلى أن وزارة الاتصالات أجرت مفاوضات ناجحة مع خمس شركات كبرى، تمثل 80% من سوق الهواتف المحمولة في مصر. وأوضح أن بعض هذه الشركات وقعت بالفعل عقود شراكة لإطلاق خطوط إنتاج محلية. وأضاف: "بحلول عام 2025، ستتوفر في السوق المصري هواتف محمولة مصنعة بالكامل داخل البلاد".

إجراءات مرنة للمسافرين بأجهزة شخصية

وتناول كوجك أيضًا مسألة الجمارك المفروضة على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تسهيل الإجراءات. وأوضح أن المسافرين الحاملين لأجهزة شخصية لن يواجهوا أي عقبات، مشيرًا إلى العمل على تطوير حلول رقمية مثل التسجيل الإلكتروني أو تعبئة نماذج بسيطة عند الوصول.

تعزيز الإنفاق على الصحة والتعليم

في سياق آخر، شدد وزير المالية على أن الحكومة تسعى لزيادة الحيز المالي المخصص للقطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والخدمات العامة، رغم التحديات المرتبطة بخدمة الديون والأجور. وأكد أن الحكومة تعمل على تحسين كفاءة النظام الضريبي وتعظيم الموارد دون فرض أعباء جديدة على المستثمرين أو المواطنين، مع توفير تسهيلات تدعم النشاط الاقتصادي والاستثماري.

رسالة أمل للمواطنين

اختتم كوجك حديثه بتأكيد التزام الحكومة بتحقيق توازن بين دعم الصناعة المحلية، تحسين الخدمات العامة، وتعزيز الاقتصاد الوطني، بما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة المواطنين ويعزز الثقة في مستقبل الاقتصاد المصري