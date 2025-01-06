التحقيقات تكشف ملابسات مصرع ضابط شرطة في حادث مروري بالهرم

كشفت التحقيقات التي أجرتها جهات التحقيق بالجيزة، في وفاة ضابط شرطة أثر اصطدامه بعمود إنارة أثناء قيادته لسيارته الملاكي بشارع الهرم، أنه ليست هناك شبهة جنائية وراء الحادث، وصرحت بدفن جثمانه عقب الاطلاع على تقرير الطب الشرعي بأسباب وفاته الناتج عن الحادث، كما طلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

تلقي المقدم أحمد يحيى رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها اصطدام سيارة ملاكي بعمود إنارة ووفاة قائدها بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة ضابط شرطة برتبة ملازم يدعي "زياد ع إ" من قوة قسم الطالبية عائدا من عمله، اختلت عجلة القيادة بيده مما تسبب في انحراف السيارة واصطدامها بعمود إنارة، نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة، جري نقل جثمان المتوفي إلي المستشفى.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.