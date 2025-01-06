العلاقات السامة.. عندما يصبح الحب قيدا مؤلما

الإثنين 06/يناير/2025 - 08:02 ص

العلاقات السامة تعد من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمعات، وتترك آثارًا نفسية واجتماعية بالغة التعقيد على الأفراد. إنها تلك الروابط الإنسانية التي تتحول إلى عبء ثقيل بدلًا من أن تكون مصدر دعم وسعادة، حيث يصبح طرف واحد أو كلا الطرفين في حالة استنزاف مستمر للآخر، وتنشأ هذه العلاقات عندما تتسم بالتلاعب، والسيطرة والإيذاء النفسي أو الجسدي مما يجعلها تحديًا كبيرًا على الصعيد الشخصي والاجتماعي.

أصبحت العلاقات السامة أكثر انتشارًا وخطورة، ولا ترتبط هذه الظاهرة بعلاقات محددة بل تمتد لتشمل كافة أنواع العلاقات الإنسانية، سواء كانت بين الأزواج أو الأصدقاء أو زملاء العمل، أو حتى أفراد الأسرة. وبالرغم من اختلاف أشكالها وتجلياتها، إلا أن العامل المشترك بينها هو ذلك الشعور المستمر بالاختناق وعدم الراحة.

العلاقة السامة هي تلك التي تفقد الشخص شعوره بذاته وقيمته. قد تكون مليئة بالنقد المستمر أو التلاعب العاطفي الذي يجعل الفرد يشعر وكأنه دائمًا مخطئ أو غير كافٍ. هذه الديناميكيات السلبية تجعل الطرف المتضرر في حالة من التوتر والقلق المستمر، مما يؤثر سلبًا على صحته النفسية والجسدية. والأسوأ من ذلك، أن البعض قد يظل عالقًا في هذه العلاقات بسبب خوفه من الوحدة أو الضغط الاجتماعي أو حتى الأمل في أن يتغير الطرف الآخر.

الآثار النفسية التي تتركها العلاقات السامة لا يمكن الاستهانة بها، إذ إنها تؤدي إلى انخفاض في تقدير الذات والشعور الدائم بالإجهاد العاطفي.. والأشخاص الذين يعيشون في هذه العلاقات غالبًا ما يعانون من القلق والاكتئاب واضطرابات النوم، وقد تتفاقم الأمور إلى حد التأثير على أدائهم اليومي وقدرتهم على بناء علاقات صحية مستقبلية. وفي بعض الحالات، تكون هذه العلاقات سببًا في العزلة الاجتماعية، حيث يفقد الفرد ثقته بالآخرين ويفضل الابتعاد عن الجميع.

لكن، لماذا يظل البعض متمسكًا بهذه العلاقات رغم الضرر الواضح الذي تسببه؟ قد يكون السبب في ذلك هو الخوف من التغيير أو الوحدة، حيث يعتقد البعض أن البقاء في علاقة سامة أفضل من مواجهة المجهول، كما أن هناك ارتباطات عاطفية معقدة تجعل من الصعب على الأشخاص اتخاذ قرار الانفصال، والضغط الاجتماعي أيضًا يلعب دورًا كبيرًا، خاصة في العلاقات الأسرية أو الزوجية، حيث يخشى البعض نظرة المجتمع أو لوم الأسرة.

الاعتراف بوجود علاقة سامة هو الخطوة الأولى نحو التحرر منها. كثيرًا ما يكون من الصعب على الأفراد إدراك أن العلاقة التي يعيشونها غير صحية، حيث قد يغلف الطرف السام تصرفاته بمظاهر الحب أو الاهتمام. لكن مع الوقت، تتضح الصورة وتبدأ الآثار السلبية بالظهور بوضوح. هذه المرحلة تتطلب شجاعة كبيرة للاعتراف بالمشكلة وطلب المساعدة إذا لزم الأمر.

عندما يصل الشخص إلى قناعة بأن العلاقة لم تعد قابلة للإصلاح، يجب أن يتحلى بالقوة لاتخاذ خطوة الخروج منها. قد تكون هذه الخطوة مؤلمة لكنها ضرورية للحفاظ على الصحة النفسية والجسدية. يجب أن يدرك الشخص أنه لا يستحق العيش في علاقة تنقص من قيمته أو تسبب له الأذى. والدعم الاجتماعي والمشورة المهنية يمكن أن يساعدا في هذه المرحلة الصعبة، حيث يُمكن للأصدقاء أو الأخصائيين النفسيين تقديم النصائح والدعم اللازم.

التعافي من العلاقة السامة ليس بالأمر السهل، لكنه ممكن. يحتاج الشخص إلى وقت لإعادة بناء ثقته بنفسه والتغلب على المشاعر السلبية التي خلفتها العلاقة. التركيز على الذات من خلال تطوير الهوايات وممارسة الأنشطة المفضلة يساعد في استعادة الشعور بالقوة والسيطرة على الحياة. كما أن التحدث عن التجربة، سواء مع أصدقاء مقربين أو من خلال الاستعانة بمعالج نفسي، يمكن أن يسهم بشكل كبير في عملية التعافي.

وعلى الرغم من الألم الذي تسببه العلاقات السامة، إلا أنها تعد درسًا قيمًا في الحياة. إنها تعلمنا أهمية وضع الحدود والاعتراف بقيمتنا الذاتية. القرار بإنهاء علاقة سامة قد يبدو صعبًا في البداية، لكنه يمثل خطوة نحو الحرية وبناء حياة أفضل. يجب أن نتذكر دائمًا أننا نستحق أن نكون في علاقات تضيف إلى حياتنا ولا تنقص منها، علاقات تبنينا لا تهدمنا، وتشجعنا على أن نكون أفضل نسخة من أنفسنا.

إن العلاقات السامة ليست مجرد مشكلة فردية بل هي قضية اجتماعية تتطلب وعيًا أكبر من الجميع. من المهم أن نعمل على نشر ثقافة الاحترام المتبادل ودعم العلاقات الصحية، وأن نشجع على الحديث عن المشاعر والمشكلات دون خوف أو تردد. المستقبل الأفضل يبدأ عندما ندرك أننا نملك الحق في اختيار العلاقات التي تضيف إلى حياتنا وتُعزز من قيمتنا كأفراد.