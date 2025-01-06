وزير المالية: الموازنة الجديدة تركز على تحسين حياة المواطنين وتعزيز الحماية الاجتماعية

كشف أحمد كوجك، وزير المالية، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة"، عن ملامح خطة الحكومة للموازنة العامة الجديدة.

وأوضح أن الأولوية ستكون لتحسين حياة المواطنين من خلال توجيه الوفورات الناتجة عن خفض خدمة الدين إلى قطاعات الصحة والتعليم والمبادرات الاجتماعية.

خطط اجتماعية لدعم المواطنين

أكد كوجك أن الحكومة تعتزم إطلاق حزم اجتماعية جديدة تشمل زيادات في الأجور والمعاشات، إضافة إلى توفير السلع الأساسية بكميات كافية وبأسعار مناسبة. كما أشار إلى أن تحسين كفاءة الإنفاق العام سيكون أحد محاور الموازنة، مع التركيز على تطوير الخدمات الأساسية لضمان تحقيق استفادة مباشرة للمواطنين.

الدعم النقدي قيد الدراسة

وفيما يتعلق بتحول منظومة الدعم إلى الدعم النقدي، أوضح كوجك أن الحكومة تجري حاليًا دراسة شاملة لهذا التوجه، مع فتح حوار مجتمعي لضمان توافق الآراء حول الآليات وخطط التنفيذ. وأكد أن أي خطوة سيتم اتخاذها ستستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين مع ضمان عدم الإضرار بهم.

تبسيط الإجراءات الجمركية

وحول الجمارك على الأجهزة الإلكترونية، خاصة الهواتف المحمولة، أشار كوجك إلى أن الحكومة تعمل على تبسيط الإجراءات الجمركية عبر حلول رقمية تهدف إلى تسهيل المعاملات وتقليل التعقيدات أمام المواطنين.

رسالة طمأنة

في ختام حديثه، وجه كوجك رسالة طمأنة للمواطنين، مؤكدًا أن الموازنة الجديدة ستشهد إطلاق مبادرات جديدة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز الحماية الاجتماعية. وشدد على التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة بشكل مستدام.