روما يحسم ديربي العاصمة الإيطالية بفوزه على لاتسيو

في قمة مثيرة شهدها ملعب الأوليمبيكو، حسم فريق روما مواجهة ديربي العاصمة الإيطالية لصالحه بعد فوزه على لاتسيو بنتيجة (2-0)، ضمن منافسات الجولة الحالية من الدوري الإيطالي.

بدأ اللقاء بسيطرة واضحة من روما، حيث افتتح لورينزو بيليجريني التسجيل مبكرًا في الدقيقة 10 بتسديدة رائعة أشعلت حماس الجماهير.

وأضاف أليكسيس سالماكرز الهدف الثاني في الدقيقة 18، مستغلًا تمريرة متقنة وضعته في مواجهة المرمى.

في الشوط الثاني، حاول لاتسيو العودة في المباراة،، لكن دفاع روما وحارس مرماه نجحا في الحفاظ على التقدم حتى صافرة النهاية.

بهذا الفوز، عزز روما موقعه في جدول الترتيب، بينما تعرض لاتسيو لخسارة قاسية في مباراة حملت الكثير من الإثارة والتوتر حتى لحظاتها الأخيرة.