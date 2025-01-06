كوجك: نستهدف طرح إصدارات مالية بـ 3 مليارات دولار في النصف الأول من 2025

قال أحمد كوجك، وزير المالية، أن الوزارة تخطط لإصدار أدوات دين بقيمة 3 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، وذلك في إطار خطة شاملة لتعزيز الاقتصاد الوطني وجذب استثمارات متنوعة.

وأوضح كوجك أن الإصدارات الجديدة ستتنوع لتلبية احتياجات المستثمرين المختلفين وتوسيع قاعدة التمويل، مع التركيز على إصدار أدوات مالية مبتكرة وبأحجام صغيرة، بهدف تعزيز جاذبية السوق المصري أمام المستثمرين الدوليين.

وأشار وزير المالية إلى أن أسعار الفائدة العالمية تلعب دورًا محوريًا في صياغة استراتيجيات الإصدار، مؤكدًا أن الوزارة تراقب عن كثب التحولات في السياسات النقدية العالمية، خاصة قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتأثيرها على الأسواق الدولية.

وأكد كوجك أن هذه الإصدارات تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني، تحسين مناخ الاستثمار، وتقليل الضغوط المالية الناتجة عن التحديات الاقتصادية العالمية، بما يساهم في تحقيق استدامة مالية طويلة الأجل.