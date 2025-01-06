ضبط قائد سيارة لقيامه بأداء حركات استعراضية في الشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام قائد سيارة بأداء حركات استعراضية بالشرقية، وتم تحديد وضبط مرتكب الواقعة.

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي متضمنًا قيام قائد سيارة بحركات استعراضية حال سيره بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها "منتهية التراخيص"، وقائدها (مقاول – مقيم بدائرة قسم شرطة بلبيس) وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة أثناء مشاركته في حفل زفاف أحد أصدقائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.