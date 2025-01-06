اللغة العربية تزين قمصان لاعبي باريس سان جيرمان في السوبر الفرنسي

في لفتة مميزة تعكس روح التعايش الثقافي والاحترام المتبادل، أثار فريق باريس سان جيرمان إعجاب الجماهير بكتابة أسماء لاعبيه باللغة العربية على قمصانهم أثناء مشاركتهم في مباراة كأس السوبر الفرنسي التي أقيمت على ملعب "974" في العاصمة القطرية الدوحة.

خطوة تعكس الانفتاح والتواصل الثقافي

تأتي هذه المبادرة ضمن جهود النادي لتعزيز التواصل مع جماهيره في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يحظى النادي بشعبية واسعة.

وكون المباراة أقيمت في قطر، في أجواء تحتفي بالثقافة العربية، فإن هذه الخطوة اكتسبت صدى واسعًا بين المشجعين العرب الذين أبدوا إعجابهم بهذه اللفتة المميزة.

تعزيز العلاقة مع المشجعين العرب

تعكس هذه الخطوة مدى اهتمام باريس سان جيرمان بتقوية علاقته مع جماهيره في العالم العربي، لا سيما وأن النادي له حضور في المنطقة، بالإضافة إلى الشراكات التي تجمعه مع شركات ومؤسسات كبرى في الشرق الأوسط.

دعم للهوية الثقافية

كتابة أسماء اللاعبين باللغة العربية ليست مجرد مبادرة رمزية، بل تعكس اعترافًا بأهمية اللغة العربية كجزء من الهوية الثقافية في المنطقة، وتجسد رؤية باريس سان جيرمان كفريق عالمي يقدر التنوع الثقافي.

✨❤️💙 قميصنا المميز بطباعة الحروف العربية الخاصة بمباراة الغد!



🖼 تصميم: Fatma Al Sharshani



🛒 متوفر الآن عبر: https://t.co/0z8GZ9a1Jm#PSGVisitQatarTour2025 | @tdc_qatar pic.twitter.com/QvUeycPNK8 — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) January 4، 2025

إشادة جماهيرية

حظيت هذه الخطوة بإشادة واسعة من الجماهير العربية على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أنها تعكس احترام النادي للثقافة العربية واهتمامه بتوطيد علاقته بجمهوره في الشرق الأوسط.

دعم متواصل للتنوع

لطالما كان باريس سان جيرمان سبّاقًا في دعم التنوع والشمولية، وهذه الخطوة تضاف إلى سلسلة من المبادرات التي تعكس روح النادي الذي يسعى ليكون قريبًا من جماهيره حول العالم، بغض النظر عن لغتهم أو ثقافتهم.

مبادرة كتابة أسماء اللاعبين بالعربية في مباراة السوبر الفرنسي ليست مجرد تفاصيل عابرة، بل هي رسالة عن انفتاح كرة القدم على الثقافات المختلفة، وعن الرياضة كجسر للتواصل والتفاهم بين الشعوب.