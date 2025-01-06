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الإثنين 06 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

اليوم.. نقابات الصحفيين والمهندسين والمحامين توقع برتوكول تعاون مع معامل رويال لاب

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أعلنت نقابات الصحفيين والمهندسين والمحامين، توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع معامل رويال لاب، اليوم الاثنين ٦ يناير في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا بمقر نقابة الصحفيين، وبحضور  عبدالحليم علام نقيب المحامين وم. طارق النبراوي نقيب المهندسين وخالد البلشي نقيب الصحفيين والدكتور حاتم السباعي، رئيس مجلس إدارة معامل رويال لاب.

يهدف البروتوكول إلى تقديم مجموعة من المميزات الحصرية لأعضاء النقابات وأسرهم.

ويأتي هذا التعاون في إطار التزام النقابات بتحقيق أقصى استفادة لأعضائها وتلبية احتياجاتهم الصحية بأفضل صورة ممكنة، من خلال الشراكة مع مؤسسات طبية ذات سمعة مرموقة مثل معامل رويال لاب، التي تتميز باستخدام أحدث التقنيات في مجال التحاليل الطبية.

في إطار حرص نقابات الصحفيين والمهندسين والمحامين على تقديم أفضل الخدمات الصحية لأعضائها يسرنا أن نعلن عن توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع معامل رويال لاب وذلك غد ا الاثنين ٦ يناير في تمام الساعة الحادية عشرة صباح ا بمقر نقابة