مصدر للبوابة نيوز: الأهلي يستعيد أليو ديانج في يناير

أكد مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي أن المالي أليو ديانج بات قريبا من العودة إلى قلعة التتش خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بناءً على رغبة مشتركة بين اللاعب ونادي القرن الأفريقي.

وقال المصدر للبوابة نيوز، إن ديانج سيكون أهم تدعيمات الأهلي في يناير الجاري وذلك بعدما أبدى اللاعب رغبة في العودة وسيتم قيده في يناير لدعم خط الوسط ويستمر مع الفريق بعد تراجع مستوى عمرو السولية واقتراب رحيل أكرم توفيق إلى الدوري القطري.

وشدد المصدر على أن ديانج لا يشعر بالراحة في الدوري السعودي لذا قرر العودة إلى الاهلي وهي رغبة مشتركة ايضا بعد موافقة الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر.