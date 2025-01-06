"دارت الأيام" ضمن مسرح المواجهة والتجوال في بورسعيد والدقهلية خلال يناير

انضم عرض "دارت الأيام" بطولة الفنانة وفاء الحكيم، لخطة عروض مشروع مسرح المواجهة والتجوال، بقيادة الفنان محمد الشرقاوي، الذي يتوجه خلال شهر يناير الجاري إلى محافظتي بورسعيد والدقهلية، حيث تبدأ عروض تلك المسرحية التي أنتجها مركز الهناجر للفنون بقيادة الفنان شادي سرور من يوم 5 وتستمر حتى 15 يناير الجاري.

ويواصل مشروع "مسرح المواجهة والتجوال" نشر الثقافة والوعي، ويتوسع في اختيار عروضه لتشمل عروض من إنتاج مركز ومسرح الهناجر للفنون، فقد أصبح اختيار العروض ضمن المشروع لا تقتصر على عروض البيت الفني للمسرح فقط.

وأكد المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، أن مشروع مسرح المواجهة والتجوال يحقق رؤية القيادة السياسية في نشر الثقافة في كل مكان، وخاصة المحافظات الحدودية البعيدة عن القاهرة لنصل إلى القرى والنجوع كل لتحقيق حياة كريمة شاملة لجميع المواطنين.

"ودارت الأيام" مونودراما، من تأليف الكاتبة أمل فوزى، والتي تقوم ببطولتها الفنانة وفاء الحكيم، موسيقى أحمد الناصر، إضاءة أبوبكر الشريف، مكياج إسلام عباس، مساعدو الإخراج أحمد الدسوقي، رمضان موسى، مينا إبراهيم، مخرج منفذ سامي المصري، إخراج فادي فوكيه.

تتناول المسرحية قضايا المرأة، خاصة أزمات منتصف العمر، وتستعرض الجوانب الإنسانية والنفسية لامرأة تكتشف بعد وفاة زوجها أنه كان متزوجًا من أخرى ولديه طفل منها، مما يدفعها لإعادة النظر في حياتها والبحث عن ذاتها من جديد.

وكان العرض الأول للعرض في مسرح مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية في 13 أبريل 2024، وقد أشاد النقاد بأداء وفاء الحكيم المتميز في هذا العمل، حيث تمكنت من تجسيد الشخصية بعمق وإيصال مشاعرها المتضاربة بصدق.

مشروع مسرح المواجهة والتجوال، تنظمه وزارة الثقافة، برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، و"حياة كريمة".

والعروض المسرحية التي يقدمها مسرح المواجهة والتجوال ينتجها قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، والبيت الفني للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، وتتعاون فيها وزارة الثقافة، مع وزارة الشباب والرياضة، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة التعليم، والتعليم العالي، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والتحالف الوطني للعمل التنموي، ومؤسسة حياه كريمة، ووزارة التضامن الاجتماعي.