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الإثنين 06 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الاتحاد الليبي يفاوض كهربا

كهربا
كهربا
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أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك عرضا جديدا لـ محمود كهربا من نادي الاتحاد الليبي، للتعاقد معه على سبيل الاعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال: "السويحلي عرض 700 ألف دولار مقابل استعارة كهربا لمدة 6 اشهر مناصفة بين اللاعب والنادي الأهلي، واللاعب طلب الحصول على 700 ألف دولار بمفرده".

وتابع: "الأهلي طالب مسئولي السويحلي برفع عرضه لمليون دولار، بحيث يتقاضى الأهلي 300 ألف دولار، فيما يحصل كهربا على 700 ألف دولار، لكن النادي الليبي لم يرد حتى الآن".

وأضاف: "نادي الاتحاد الليبي دخل في الصفقة بقوة، من أجل التعاقد مع كهربا بشكل رسمي، لكن نسبة رحيل اللاعب كبيرة للغاية".

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