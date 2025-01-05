الاتحاد الليبي يفاوض كهربا

أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك عرضا جديدا لـ محمود كهربا من نادي الاتحاد الليبي، للتعاقد معه على سبيل الاعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال: "السويحلي عرض 700 ألف دولار مقابل استعارة كهربا لمدة 6 اشهر مناصفة بين اللاعب والنادي الأهلي، واللاعب طلب الحصول على 700 ألف دولار بمفرده".

وتابع: "الأهلي طالب مسئولي السويحلي برفع عرضه لمليون دولار، بحيث يتقاضى الأهلي 300 ألف دولار، فيما يحصل كهربا على 700 ألف دولار، لكن النادي الليبي لم يرد حتى الآن".

وأضاف: "نادي الاتحاد الليبي دخل في الصفقة بقوة، من أجل التعاقد مع كهربا بشكل رسمي، لكن نسبة رحيل اللاعب كبيرة للغاية".