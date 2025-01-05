التعادل السلبي ينهى لقاء تورينو وبارما فى الدوري الإيطالي

في مباراة شهدت ندية كبيرة دون أهداف، انتهى اللقاء بين تورينو وبارما بالتعادل السلبي 0-0، ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

على الرغم من المحاولات الهجومية المتكررة من كلا الفريقين، إلا أن صلابة الدفاع وتألق حارسي المرمى حالا دون هز الشباك طوال المباراة.

تورينو وبارما قدّما أداءً تكتيكيًا، مع تركيز كبير على إغلاق المساحات، لكن غياب الفاعلية الهجومية حال دون تحقيق أي من الفريقين الفوز.

بهذا التعادل، يكتفي الفريقان بنقطة واحدة لكل منهما، في مباراة لم تشهد لحظات حاسمة ولكن عكست قوة التنافس في الدوري الإيطالي.