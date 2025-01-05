روما يفرض السيطرة على ديربي العاصمة الإيطالية في الشوط الأول

في أجواء حماسية ومشتعلة، انتهى الشوط الأول من ديربي العاصمة الإيطالية بين روما ولاتسيو بتقدم روما بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الحالية من الدوري الإيطالي.

افتتح لورينزو بيليجريني التسجيل لصالح روما في الدقيقة 10، بعد تسديدة رائعة أشعلت أجواء اللقاء. وعزز أليكسيس سالماكرز تقدم فريقه بهدف ثانٍ في الدقيقة 18، ليضع روما في موقع مميز مع نهاية الشوط الأول.

روما تفرض السيطرة

شهد الشوط أداءً قويًا من جانب روما، الذي فرض سيطرته على مجريات اللقاء، بينما حاول لاتسيو العودة في النتيجة، لكن دفاع روما كان صلبًا ونجح في إبعاد الخطر.

الجماهير تنتظر الشوط الثاني لمتابعة ما إذا كان روما سيحافظ على تقدمه، أم سيتمكن لاتسيو من قلب الطاولة في هذه القمة المثيرة.