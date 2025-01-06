نحات المنيا.. يبدع في تصميم تمثال العذراء

في أقل من 5 سنوات، أصبح ميشيل حنا 25 عامًا، من أشهر النحاتين وأكثرهم كفاءة بين أهالي قرية البرشا بمركز ملاوي التابع لمحافظة المنيا، ورغم أنه حاصل على دبلوم صناعة تخصص سيارات، إلا أنه اختار مجال النحت ودخل إليه منذ 8 أعوام.

يمتلك ميشيل موهبة فذة وحسًا فنيًا وذوقًا راقيًا وهادئًا، ويديه خفيفتان وعبقريتان، فهو يستطيع أن ينحت التماثيل الفنية والجمالية، ومن أشهر منحوتاته تمثال للسيدة مريم طوله 2 متر، مصنوع من مادة البورسلين.

لم يعمل بأي حرفة أخرى سوى النحت، بسبب حبه الشديد لهذه الحرفة، فهي من المهن التي تساعده على التعبير عن مواهبه الفنية والابتكار من خلال نحت تماثيل مختلفة وبأحجام متعددة.

تمثال السيدة مريم كلفه 4 آلاف جنيه، و15 يومًا لتصميمه، وعلي سطح منزله ورشة له يعمل فيها ويصمم التماثيل