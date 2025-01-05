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الإثنين 06 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بعد قيادة "الشرع" لسوريا.. رئيس راديو فرانس: كيف يصبح إرهابي الأمس رئيس دولة اليوم؟

طارق مامي، رئيس تحرير
طارق مامي، رئيس تحرير راديو فرانس المغرب
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قال طارق مامي، رئيس تحرير راديو فرانس المغرب، إن أحمد الشرع والمُلقب بـ"الجولاني" رئيس هيئة تحرير الشام كان بالأمس يُوصف بالإرهابي، حيث رصدت أمريكا مكافأة بمئات الآلاف من الدولارات لمن يُدلي بمعلومات عنه.

وأضاف "مامي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا عبد الرحيم عبر تطبيق "زووم"، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الوفود الأوروبية والغربية تذهب الآن لمقابلة أحمد الشرع "الجولاني"، متسائلاً: "كيف يُصبح إرهابي الأمس رئيس دولة اليوم".

وأوضح أن هناك الكثير من الأحاديث تتمحور الآن عن مفهوم الإرهاب في الغرب، خاصة وأن الغرب يُغير وصفه للإرهاب في أي وقت، ويتحدث الآن عن دخول دمشق مرحلة من التحول الديمقراطي.

طارق مامي الجولاني هيئة تحرير الشام أحمد الشرع