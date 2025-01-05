داليا عبد الرحيم: 2025 قد يكون عامًا فارقًا في تاريخ مكافحة الإرهاب

عرضت الإعلامية داليا عبد الرحيم، رئيس تحرير جريدة “البوابة”، ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، تقريرًا بعنوان “2025 عام تنامي جماعات العنف والتطرف”؛ والذي يرصد خريطة انتشار الجماعات الإرهابية والمتطرفة، وأبرز التطورات التي شهدها العالم خلال الشهور الأخيرة، وتأثير ذلك على مستقبل الأمن والاستقرار العالمي.

وقالت “عبدالرحيم”، خلال برنامج "الضفة الأخرى"، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، إن ما تابعناه في التقرير يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن عام 2025 قد يكون عامًا فارقًا في تاريخ مكافحة الإرهاب والتطرف؛ حيث أن التحديات الأمنية أصبحت أكبر من أي وقت مضى، خاصة مع استغلال الجماعات الإرهابية لحالة الاضطراب السياسي والاقتصادي في مناطق عديدة حول العالم، ويبقى السؤال المطروح: "هل ستنجح الحكومات والمنظمات الدولية في التصدي لهذا المد المتزايد؟، أم أننا سنشهد مزيدًا من التمدد لهذه الجماعات في الأعوام القادمة؟، المؤكد أن العالم بحاجة إلى استراتيجيات جديدة وشاملة تتجاوز الحلول الأمنية التقليدية، لمعالجة جذور التطرف والعنف وبناء مستقبل أكثر أمانًا واستقرارًا.

وأوضحت أنه لا يُمكننا إغفال التجربة المصرية الرائدة في مكافحة الإرهاب والتطرف، تجربة أصبحت نموذجًا يُحتذى به إقليميًا ودوليًا، ولقد نجحت مصر بفضل رؤيتها الشاملة واستراتيجيتها المتكاملة أمنيًا وفكريًا وتنمويًا في التصدي للجماعات المتطرفة وتحجيم قدرتها على تهديد الأمن القومي المصري؛ ولم تقتصر الجهود على الجانب الأمني فقط، بل امتدت إلى جوانب أخرى من بينها تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتصدي لافكار وخطاب التطرف والإرهاب، وكشف زيف وانحراف تلك الأفكار وبعدها عن صحيح العقيدة وسماحة الإسلام.

وأشارت إلى أن مواجهة الإرهاب ليست مسؤولية دولة واحدة، بل هي مسؤولية جماعية تتطلب تعاونًا دوليًا وإقليميًا حقيقيًا، وتجربة مصر تؤكد أن القضاء على التطرف والإرهاب مُمكن إذا توفرت الإرادة السياسية الحاسمة والرؤية الاستراتيجية الشاملة.