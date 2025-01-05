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الإثنين 06 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خبير يُحذر: الإرهاب بدأ يستخدم الذكاء الاصطناعي

حسين خضر، الكاتب
حسين خضر، الكاتب والباحث السياسي ببرلين
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قال حسين خضر، الكاتب والباحث السياسي ببرلين، إن ألمانيا ترفض العنف بكل أنواعه، وترى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي لديها الحق في الدفاع عن نفسها بعد أحداث السابع من أكتوبر، ولكنها ترى في نفس الوقت أن دولة الاحتلال تجاوزت حق الدفاع عن النفس، بسبب ما فعلته تجاه الأطفال والنساء في قطاع غزة.

وأضاف "خضر"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم عبر تطبيق "زووم"، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الوضع في فلسطين لن يُحل إلا من خلال حل الدولتين، موضحًا أن ألمانيا تُحاول طوال الوقت مواجهة الإرهاب من خلال العديد من البرامج سواء داخل أو خارج الحدود الألمانية.

ولفت إلى أن العالم يواجه أنواعًا مختلفة من الإرهاب، حيث بدأ يستخدم الإرهاب الذكاء الاصطناعي، وبدأ يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي للتجنيد خاصة فيس بوك وتليجرام.

حسين خضر ألمانيا الضفة الأخرى