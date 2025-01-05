آخر تطورات مفاوضات الأهلي لتجديد عقد أكرم توفيق

كشف الإعلامي أحمد شوبير عبر قناة النادي الأهلي، آخر تطورات المفاوضات بين الأهلي ولاعب الوسط المدافع أكرم توفيق لتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وقال شوبير، إن الجلسات التي تمت كانت بين نادر شوقي، وكيل أعمال أكرم توفيق ومحمد رمضان، المدير الرياضي، كانت إيجابية وهناك إعجاب بطريقة العرض والتفاوض وتناول الموضوع، وبالتالي سيتم عقد جلسة خلال ساعات أو أيام قليلة لترتيب الوضع والوصول لاتفاق».

وأكمل: «الأمور أقرب ما تكون من النادي الأهلي، هذه هي رغبة اللاعب وإدارة الأهلي ووكيل اللاعب، وكل ما تردد بأرقام 40 أو 35 مليون أو أكثر، كل ده ليس صحيحًا. من الممكن في التعاقدات الجديدة الأمور تزيد شوية لكن مش كدة. الأرقام دي مش موجودة خالص، وخلال يومين أو ثلاثة أو أربعة القصة ستنتهي، إلا إذا حدث تراجع».