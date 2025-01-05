خبيرة: جماعة الإخوان الإرهابية مفرخة الإرهاب في العالم أجمع

قالت سنثيا فرحات، المتخصصة في حركات التطرف، إن سبب صعود تنظيم داعش هو نفس سبب صعود تنظيم القاعدة وجبهة النصرة وجماعة الإخوان، معقبة: "اختلفت الأسماء والوحش واحد، وهو جماعة الإخوان المسلمين".

وأضافت "فرحات"، خلال حوارها مع الإعلامية داليا عبد الرحيم عبر تطبيق "زووم"، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن جماعة الإخوان الإرهابية هي مفرخة الإرهاب في العالم أجمع، مشيرًا إلى أن كافة التنظيمات الإرهابية تُدار من قبل جماعة الإخوان التي هي في الأساس ديانة مُستقلة عن الإسلام.

وأوضحت أن الإخوان خبراء في السياسية الدعائية، مؤكدة أن لفظ الذئاب المنفردة هو مختلف من قبل جماعة الإخوان، وأصبح هذا المصطلح يُستخدم بشكل متسع من قبل الخبراء والمتخصيين، رغم أن هذا المصطلح خُلق لمحاولة إبعاد الإخوان عن أي تنظيم إرهابي.