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الإثنين 06 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رفع 300 حالة أشغال متنوعة وإزالة إعلانات مخالفة بالدقي

حملات حي الدقي
حملات حي الدقي
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شنت محافظة الجيزة اليوم السبت  من خلال حي الدقي حملة إشغالات مكبرة لرفع كافة التعديات التابعة للباعة الجائلين والمحال التجارية والمطاعم والكافيهات  من الطريق العام

برئاسة محمد رزق رئيس حي الدقي ومحمد عبود نائب رئيس الحي ومجموعة العمل المرافقة بالتنسيق مع شرطة المرافق ، شملت  الحملة عدد من الشوارع منها : "شارع سليمان جوهر ، وشارع نوال ، وشارع الدقي ، شارع ورفاعة ، شارع مكة، شارع الحسن ، شارع السودان "؛ وجاءت ذلك الحملات استجابة لشكاوى المواطنين الواردة .

وانطلاقا من تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز بسرعة الاستجابة للشكاوي الواردة من المواطنين وعدم السماح بوجود الإشغالات والتعديات للمحال والمنشآت التجارية علي الطريق العام لتسهيل حركة سير المواطنين . 
 حيث أسفرت الحملات عن رفع ٣٠٠ حالة اشغال متنوعة من الطريق شملت كراسي واستاندات ووسائل لعرض المنتجات وعربات مأكولات وقد تم مصادرتها مع تحقيق الإنضباط بالشارع الي جانب ازالة كلبشة ٢ سيارة مخالفة متعدية على أرصفة المشاة كما تم إزالة إعلانات مخالفة بشارع البطل أحمد عبد العزيز وذلك بمتابعة من  .

شارع البطل أحمد عبد العزيز رئيس حي الدقي رفع 300 حالة اشغال متنوعة إزالة إعلانات مخالفة استجابة لشكاوي المواطنين حملات حي الدقي حملات محافظة الجيزة