رفع 300 حالة أشغال متنوعة وإزالة إعلانات مخالفة بالدقي

شنت محافظة الجيزة اليوم السبت من خلال حي الدقي حملة إشغالات مكبرة لرفع كافة التعديات التابعة للباعة الجائلين والمحال التجارية والمطاعم والكافيهات من الطريق العام

برئاسة محمد رزق رئيس حي الدقي ومحمد عبود نائب رئيس الحي ومجموعة العمل المرافقة بالتنسيق مع شرطة المرافق ، شملت الحملة عدد من الشوارع منها : "شارع سليمان جوهر ، وشارع نوال ، وشارع الدقي ، شارع ورفاعة ، شارع مكة، شارع الحسن ، شارع السودان "؛ وجاءت ذلك الحملات استجابة لشكاوى المواطنين الواردة .

وانطلاقا من تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز بسرعة الاستجابة للشكاوي الواردة من المواطنين وعدم السماح بوجود الإشغالات والتعديات للمحال والمنشآت التجارية علي الطريق العام لتسهيل حركة سير المواطنين .

حيث أسفرت الحملات عن رفع ٣٠٠ حالة اشغال متنوعة من الطريق شملت كراسي واستاندات ووسائل لعرض المنتجات وعربات مأكولات وقد تم مصادرتها مع تحقيق الإنضباط بالشارع الي جانب ازالة كلبشة ٢ سيارة مخالفة متعدية على أرصفة المشاة كما تم إزالة إعلانات مخالفة بشارع البطل أحمد عبد العزيز وذلك بمتابعة من .