باحث في شؤون الجماعات الإرهابية: 2025 سيكون عام الإرهاب الذكي

قال مصطفى حمزة، الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية، إن هناك تطورًا ملحوظًا وهائلًا في الظاهرة الإرهابية التي تُعتبر من الجرائم المُنظمة، ويتدخل في العديد من العوامل.

وأضاف "حمزة"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم عبر تطبيق "زووم"، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن عام 2025 وما يتتبعه سيكون عام الإرهاب الذكي، وهناك إرهاصات تؤكد هذا من خلال استغلال أدوات ونماذج الذكاء الاصطناعي في العمليات الإرهابية، مع العديد من المتغيرات الأخرى مثلما يحدث في سوريا من صعود التيار الإسلامي ممثلاً في هيئة تحرير الشام، حيث سيحدث تنافسًا مع هذه الهيئة وتنظيم داعش الذي ما زال متواجدًا في سوريا على الحدود السورية العراقية.

وأوضح أن ظاهرة الذئاب المنفردة في حالة تزايد، خاصة مع فقدان داعش مكانتها في العراق، مشيرًا إلى أن تنظيم داعش الإرهابي ينطلق بعمليات في أوروبا وأمريكا من ناحية، ويتوجه إلى إفريقيا من ناحية أخرى، ويُريد أن يُرسل رسالة للعالم بأنه ما زال موجودًا، مؤكدًا أن التنظيمات الإرهابية لا يمكن أن تحيا بدون وجود دعم دولي.