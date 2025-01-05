الكرداني: هدفنا عودة منتخب مصر للسلة إلى منصات التتويج القارية

وجه الكابتن محمد الكرداني المدير الفني الجديد لمنتخب مصر لكرة السلة، الشكر لمجلس إدارة اتحاد كرة السلة علي الثقة الكبيرة باختياره مدير فني للمنتخب الأول.

وأشار الكرداني أن هدفنا عودة منتخب مصر للسلة إلى منصات التتويج القارية.

وأكد الكرداني على اختياره لكامل أعضاء الجهاز الفني للمنتخب من اجل التفاهم الكبير الذي يجمعه مع أفراد الجهاز الفني

وأضاف الكرداني نعمل من الآن ولدينا التصفيات الأفريقية في مدغشقر بعد 45 يوما والمؤهلة للأمم الإفريقية.

وأصدر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة الكابتن عمرو مصيلحي، قراراته بشأن تشكيل الجهاز الفني والإداري لمنتخب مصر للرجال.

وتم تكليف الكابتن محمد الكرداني بمنصب المدير الفني للمنتخب، على أن يعاونه كل من محمد سليم، رامي جنيدي، أحمد الجارحي في الجهاز المساعد لمنتخب.

كما تم تعيين سامح صلاح وميدو ربيع كإداريين لمنتخب، وإسلام جمعة كأخصائي علاج طبيعي، ومحمد جمال كمخطط أحمال.

وتم تكليف عبد الرحمن الجلاد وياسر عبد الله بمهمة تحليل الأداء، بالإضافة إلى علي موسى للإشراف على عمليات الاستشفاء.

يأتي هذا التشكيل في إطار استعداد المنتخب الوطني لخوض المنافسات القادمة وتحقيق نتائج مميزة تليق بتاريخ كرة السلة المصرية.