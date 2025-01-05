عبد المنعم سعيد: وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت ساحة للتجنيد والاختراق

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، وعضو مجلس الشيوخ، إن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت ساحة للتجنيد واختراق المجتمعات، ولكنها من جانب آخر لديها قدرة على تتبع الجماعات الإرهابية، مشيرًا إلى أن الدول تمتلك قدرًا أكبر على التتبع، خاصة وأنها تمتلك أقمارًا صناعية، وتستطيع متابعة الكثير من العمليات على الأرض.

وأضاف "سعيد"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن التكنولوجيا اُستخدمت لتحييد أكثر من 3 آلاف مُقاتل من قوات حزب الله في وقت واحد، من خلال تفجير دولة الاحتلال لأجهزة البيجر، خلاف استخدام قنابل متطورة لتدمير مخبأ أمين عام حزب الله حسن نصر الله تحت الأرض.

وأشار إلى أن هناك 6 دول ذات أغلبية إسلامية ممنوعة من الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ويُعاني المسلمون والعرب من صعوبة كبير من الدخول إلى الولايات المتحدة، خاصة خلال الفترة الأخيرة.