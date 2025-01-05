"100 سنة غنا" يكرم اسم الراحل أحمد الحجار في دار الأوبرا

قدمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد لمسة وفاء كرمت بها اسم الموسيقار الراحل أحمد الحجار وجاءت فى احتفالية ضخمة ضمن سلسلة عروض المشروع الفنى 100 سنة غنا المقام بالتعاون مع النجم على الحجار وشارك خلالها النجمة أنوشكا والواعد أحمد على الحجار وأخرجها عصام السيد .

فعلى المسرح الكبير ووسط حشد جماهيرى ضخم إلتمع النجم على الحجار ذو الحنجرة الذهبية وكعادته وبمشاعر صادقة تغنى بمجموعة مختارة من الألحان التى وضعها شقيقه الراحل أحمد الحجار استعاد بها الحضور ذكريات من حقبتى الثمانينيات والتسعينيات وما بعدهما كان منها أخويا الحبيب ، نادنى ، أعذرينى ، أنا بيكى يا سمرا ، كنت فاكر ، وحدى ، لملمت خيوط الشمس ، الأحلام ، لو يرجع الزمان ، بحبك وأنطلق عصفور ، لا تسالينى ، دورى ولفى ، عود ، لما الشتا يدق البيبان ، مشاعر ، يعنى أيه كلمة وطن .

وبإطلالة متجددة وأداء إستثنائى عذب تألقت النجمة أنوشكا فى أغنيتي كنت بحلم وماليش غير قلب .

وأثبت الواعد أحمد على الحجار النظرية العلمية الخاصة بتوارث جينات الإبداع وأكد أنه إمتداد لجذور فنية متفردة نبتت منذ سنوات فى أسرة الحجار وبدأت بجده الموسيقار إبراهيم مروراً بوالده على وعمه الراحل أحمد حتى تسلمه راية الجيل الثالث وبرع فى تقديم فى كل فنجان قهوة إلى جانب إكرمنا يا رب التى تشارك فى أدائها مع مثله الأعلى على الحجار .

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