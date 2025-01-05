عبد المنعم سعيد: 85% من ضحايا الجماعات الإرهابية من العرب والمسلمين

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، وعضو مجلس الشيوخ، إن الجماعات الإرهابية نفذت عمليات إرهابية كبيرة في مصر بعد ما يُسمى بالربيع العربي، ولكن الشعب المصري وقف بشكل صلب تجاه هذه الظاهرة التي بدأت تتقلص حتى انحصرت في سيناء، وانتهت بصورة كاملة في عام 2018.

وأضاف "سعيد"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الجماعات الإرهابية لا تُفرق ما بين عدو وصديق أو حليف وخصم، ولذلك لا تُحقق أي تقدم تجاه القضايا الكبرى سواء القضايا الداخلية، أو القضايا الخارجية التي تتعلق بسلامة الدول العربية.

ولفت إلى أن الإرهاب حول لبنان إلى دولتين دولة حزب الله والدولة اللبنانية، وسوريا كانت مُقسمة لـ5 أو دويلات، واليمن قُسمت لـ3 دول، موضحًا أن أكثر من 85% من ضحايا الجماعات الإرهابية من العرب والمسلمين، وهذا يعني أن المسلمين أكثر تعرضًا للإرهاب من المجتمعات الغربية.