عبد المنعم سعيد: الإخوان أصل كل الجماعات الإرهابية في العالم

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، وعضو مجلس الشيوخ، إن الإرهاب ظاهرة حدثت بداية من الستينات وبالتحديد بعد حرب 1967، حيث يُستخدم العنف لتهديد المجتمعات، وإشعار المجتمعات بأن هناك نوعًا من العقاب، نتيجة بعض التصرفات الظالمة للشعوب العربية، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وأضاف "سعيد"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن التنظيمات الإرهابية وجهت العمليات الإرهابية تجاه الدول العربية، وتسببت في تفكيك العديد من الدول العربية، مشيرًا إلى أن أصل هذه الجماعات يرجع إلى جماعة الإخوان الإرهابية التي نشأت في مصر، ولكنها بعد ذلك تفرعت إلى القاعدة وداعش وجبهة النصرة.

ولفت إلى أن الجماعات الإرهابية تتخذ خلال السنوات الأخيرة ظاهرة الذئاب المنفردة من خلال القيام بعمليات طعن في أماكن متفرقة في الدول الغربية، وهذه العمليات تكون نوعًا من رد الفعل تجاه قضية معينة بهدف تسليط الضوء على ظاهرة معينة، ولكن ينتهي الأمر بقيام الدول التي شهدت هذه العمليات بانتقام كبير.