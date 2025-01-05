فريد زهران: العسكرية المصرية لن تتخلى عن ثوابت القضية الفلسطينية

أكد فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، أن الخصم الرئيسي لترامب هي الصين، مشيرا إلى أن ترامب قد يلجأ لخصومة سياسية مع الصين بسبب مواقفها.

وتابع فريد زهران خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الصراع الدولي قد ينتقل للشرق الأسيوي بعد فوز ترامب بالانتخابات، وتراجع إيران عسكريا في المنطقة بسبب تسوية الملف النووي بشرط عدم تطويره.

وقال فريد زهران: الحرب الفلسطينية – الإسرائيلية ستبقى حتى تتدخل أمريكا، ومصر أعلنت رفضها لسياسة التهجير للفلسطينيين، خاصة أن مصر استقبلت الجرحى الفلسطينيين بالمستشفيات، وأثق أن العسكرية المصرية لن تتخلى عن ثوابت القضية الفلسطينية.

واختتم قائلا: المنطقة تستعد للدخول في مرحلة الإعمار خاصة في ليبيا وسوريا وغزة، وهذا سيؤدي إلى تعافي الاقتصاد العالمي؛ ويحسب للدولة المصرية على أنها حافظة على حقوق الفلسطينيين.



