الصحة: فيروس "HMPV" لم يصل لمرحلة الوباء وقدرته على الانتشار أقل من كورونا

أكد حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن فيروس HMPV موجود منذ عام 2001 ولم يصل لمرحلة الوباء وقدرته على الانتشار أقل بكثير من فيروس كورونا، منوهًا بأن معدل انتشاره وسط الفيروسات التنفسية هي من 1 لـ15 شخصا.

وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن أولى خطوات الأمان الصحي هي الحصول على المعلومات الطبية الموثقة، مؤكدًا أنه الفترة الحالية بداية من شهر يناير وحتى مارس هي فترة انتشار الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي، مشددًا أنه لا يوجد مبرر طبي أو علمي لقلق المواطنين من فيروس " HMPV" خلال الفترة الحالية.

ونوه بأن وزارة الصحة تطبق إجراءات الترقب للفيروسات بشكل مستدام، مشيرا إلى أن معدلات انتشار الفيروسات التنفسية في مصر خلال الفترة الحالية من العام أقل من الأعوام الماضية، وإصابات الجهاز التنفسي ليس من غير المألوف أن تستمر من أسبوع لـ3 أسابيع.