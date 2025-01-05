غزة تنزف| 7 % من السكان بين شهيد وجريح منذ أكتوبر 2023.. وزارة التعليم الفلسطينية: 13 ألف طالب استشهدوا و788 ألفا حُرموا من التعليم

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، مخلفة وراءها كارثة إنسانية غير مسبوقة، ومع تصاعد أعداد الضحايا والجرحى وتفاقم المعاناة اليومية، يعيش القطاع أسوأ أزماته الصحية والإنسانية، وسط بطء عمليات الإغاثة ونقص في الموارد الأساسية.

وقال الدكتور ريك بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن ما يقارب 7% من سكان قطاع غزة استشهدوا أو أُصيبوا بجراح منذ أكتوبر 2023.

وأوضح «بيبركورن»، أن أكثر من ربع المصابين، الذين يُقدَّر عددهم بـ105 آلاف شخص، يعانون من إصابات دائمة غيّرت مجرى حياتهم، ما يتطلب رعاية طبية متواصلة وتأهيلًا طويل الأمد.

ووفقًا للتقارير الطبية الفلسطينية، فإن العدد الإجمالي للمصابين بلغ 108.583 شخص حتى الثالث من ديسمبر 2024، في الوقت نفسه، أشار بيبركورن إلى بطء عمليات الإجلاء الطبي، موضحًا أن أكثر من 12 ألف شخص بحاجة إلى مغادرة غزة لتلقي العلاج العاجل، مُحذرًا من أن هذا الوضع قد يؤدي إلى تأخير إجلائهم ما بين 5 إلى 10 سنوات إذا استمرت الوتيرة الحالية.

وفي تقرير رسمي للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أُعلن عن انخفاض عدد سكان قطاع غزة بنسبة 6% بحلول نهاية 2024، بسبب استمرار الحرب.

وقالت علا عوض، رئيسة الجهاز، إن القصف الإسرائيلي أودى بحياة أكثر من 45 ألف شخص، بينهم 18 ألف طفل و11 ألف امرأة، مع وجود نحو 11 ألف مفقود، كما أسفرت الحرب عن نزوح نحو 100 ألف شخص من القطاع، ما أدى إلى انخفاض عدد السكان إلى 2.1 مليون نسمة.

وبحسب التقرير، فإن 47% من سكان غزة من الأطفال دون سن الثامنة عشرة. وعلى الصعيد الوطني، قُدِّر عدد الفلسطينيين حول العالم بنهاية عام 2024 بنحو 14.9 مليون، نصفهم يعيشون خارج فلسطين التاريخية.

وفي قطاع التعليم، أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية عن استشهاد نحو 13 ألف طالب وطالبة منذ أكتوبر 2023، إضافة إلى إصابة أكثر من 21 ألف آخرين. وأشارت الوزارة إلى أن 788 ألف طالب وطالبة في غزة مُنعوا من مواصلة تعليمهم، نتيجة العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأضافت الوزارة، أن 425 مدرسة وجامعة حكومية، إلى جانب 65 مؤسسة تعليمية تابعة للأونروا، تعرضت للقصف الإسرائيلي، ما أدى إلى تضرر 171 منها بشكل بالغ وتدمير 77 بالكامل.

كما استشهد 630 من الكوادر التعليمية، وأُصيب 3،865 آخرين، بينما تم اعتقال 185 من العاملين في الضفة الغربية.



