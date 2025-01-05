أم تذبح نجلها بقطعة زجاج بعد مشاجرة بينهما في الهرم

شهدت منطقة الهرم غرب محافظة الجيزة، واقعة مأساوية بعدما تجردت سيدة من مشاعر الأمومة والرحمة وأقدمت على طعن ابنهـا بقطعة زجاج فى رقبته فى لحظة غضب، ليسقط غارقا فى دمائه بمنطقة الهرم فى محافظة الجيزة.



تحقيقات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ووحدة مباحث قسم شرطة الهرم أفادوا فى التحريات عن الواقعة، بأن الحادث بدأ عندما اكتشف شاب يدعى «عبد الرحمن» ويبلغ من العمر ١٧ عامًا، وجود علاقة عاطفية بين والدته وأحد الشباب المراهقين، وأن الشاب عاشر والدته معاشرة الأزواج.



ضاق صدر الشاب “عبد الرحمن” لما سمعه من أقاويل حول والدته فى المنطقة، خاصة وأنها منفصلة “مطلقة”.. عقب ذلك حاول كثيرًا مراقبة والدته، حتى تأكد من علاقة والدته بأحد الشباب، فلم يجد مفرًا إلا أن يقوم بمواجهتها بعلاقتها العاطفية مع أحد الأشخاص.



وبالفعل؛ واجه الضحية والدته بما عرفه عن وجود علاقة بينها وبين أحد الأشخاص، وأخبرها بأنه تأكد من ذلك بنفسه، ومعه أدله على ذلك، وأنه كشف سرها، وعاتبها بشدة مطالبًا بإنهاء هذه العلاقة غير المقبولة.



لكن الأم توترت وارتبكت، فكيف لابنها أن يكشف سرهـا، بعدما كانت تظن أن علاقتها العاطفية مع الشاب ستدوم ولن ينكشف أمرها، رفضت الأم عتاب نجلها، واعتبرت حديث ابنها تدخلاً فى حياتها الشخصية.



وتطورت المشادة الكلامية بين الطرفين إلى مشاجرة عنيفة داخل الشقة، قامت الأم خلالها بكسر طبق زجاجي، ومن ثم استخدمت قطعة منه لطعن ابنها فى رقبته فى لحظة فقدان أعصابها. وبعد القبض على المتهمة، أدلت باعترافاتها أمام رجال المباحث، حيث أقرت بارتكابها الجريمة، مدعية أنها فقدت السيطرة على أعصابها بسبب أسلوب ابنها الحاد فى المعاتبة.

وأضافت أنها لم تكن تقصد إيذاءه بهذه الطريقة، ولكن المشاجرة تصاعدت بشكل غير متوقع، مما دفعها لارتكاب الجريمة.



واستمع رجال المباحث لأقوال الشهود والجيران، الذين أكدوا أن العلاقة بين الأم وابنها كانت دائمًا متوترة، خاصة منذ طلاقها من والده، وأفاد بعضهم بأن الأم كانت تدخل فى مشاجرات متكررة مع ابنها بسبب طريقة حياتها.



وتلقى العميد عمرو حجازي، مدير قطاع الغرب، إخطارًا من المقدم مصطفى الدكر، رئيس مباحث قسم شرطة الهرم مفاده وجود حادث طعن داخل شقة بدائرة القسم.



وعلى الفور؛ انتقل الرائد أحمد عبادة، معاون المباحث إلى مكان الواقعة، وعثر على شاب يدعى عبد الرحمن أ، يبلغ من العمر ١٧ عاما، ويعمل دليفري، مصابًا بجرح طعنى بالرقبة نتيجة التعدى عليه بقطعة زجاج، فتم نقله للمستشفى فى حالة حرجة، ولا يمكن استجوابه نظرًا لتدهور حالته الصحية.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة والدته وتدعى “عبير”، وتبلغ من العمر ٣٦ عامًا، ومنفصلة عن زوجها والد المجنى عليه منذ عدة سنوات لخلافات بينهما.

وبناءً عليه؛ ألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمة بذبح نجلها، ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

