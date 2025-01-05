عصام عمر: المشاركة في مهرجان فينيسيا كانت نقطة تحول كبيرة في حياتي الفنية.. وتعايشت مع الكلاب بشكل كبير لـ"البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"

أعرب الفنان عصام عمر عن سعادته بردود الأفعال التي وصلته حول فيلمة الجديد "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" الذي تم طرحه في دور العرض السينمائي الأسبوع الماضي.

يأتي ذلك بعد رحلة طويلة خاضها الفيلم في عدد من المهرجانات العالمية، منها: مهرجان فينيسيا بإيطاليا وسينما ميد لأفلام البحر المتوسط في بلجيكا حيث فاز الفيلم بجائزة لجنة التحكيم والجائزة الكبرى.

كما شارك الفيلم في المسابقة الرسمية للدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر بجدة، وحصل على جائزة اليسر من لجنة التحكيم الدولية برئاسة المخرج العالمي سبايك لي.

وأيضا شارك في المسابقة الدولية لمهرجان دهوك السينمائي الدولي بالعراق، وأخيرا المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة ضمن فعاليات الدورة الـ 35 لأيام قرطاج السينمائية، وحصل على تنويه خاص من لجنة التحكيم الدولية.

تدور أحداث الفيلم حول حسن الشاب الثلاثيني الذي يعيد اكتشاف نفسه مرة أخرى، ويضطر لمواجهة مخاوف ماضيه خلال رحلته لإنقاذ كلبه وصديقه الوحيد "رامبو"، من مصير مجهول بعدما تورط في حادث خطير دون ذنب، ليصبح بين ليلة وضحاها مطاردًا من قبل كارم، جار حسن، وجميع أهالي الحي.

ويقول عصام عمر في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": الفيلم يدور حول فكرة الاغتراب ومواجهة مخاوف الماضي، وليس فقط عن العلاقة بين شخص وحيوانه الأليف، رامبو هو فيلم شعبي استطاع كسر حاجز أفلام المهرجانات فهو يصلح أن يكون جماهيريا، والمشاركة في العديد من المهرجانات، وهذا ما لمسته خلال ردود الأفعال التي عايشتها أثناء رحلة العمل.

وعن سر انجذابه لشخصية "حسن" التي أداها خلال الفيلم؛ أشار عمر إلى أن السر في فكرة التخلي، فلقد تخلى عنه والده في مرحلة الطفولة وهو لا يريد التخلي عن رامبو كما حدث معه، فشخصية حسن انفعالاتها داخلية ولا يتحدث كثيرا، حيث تحمست منذ عرض المشروع عليّ قبل سنتين، وحرصت على التدريب والتعمق في تفاصيل الشخصية والتفاعل مع الكلاب؛ موضحًا أن شخصية حسن تمثل شابًا يعيد اكتشاف نفسه في رحلة مليئة بالتحديات.

وبسؤاله عن التدرب والتعامل مع الكلاب؛ قال: التعامل مع الكلب رامبو كان جزءًا مهمًا من التحضير. وقد تدربت لفترة طويلة للتعايش مع الكلاب والتفاعل معها بشكل طبيعي، وكان هدفي أن يظهر ذلك بصدق على الشاشة.

وعن العمل مع المخرج خالد منصور؛ قال: العمل مع المخرج خالد منصور كان مختلفًا عن كل شغلي، سيستم الشغل جديد، واحترافي، التحضيرات وحتى التوقيتات كانت مضبوطة وكل الأمور واضحة ومجدولة من قبل التصوير، حتى التمثيل كان مرتبا بطريقة دقيقة.

وأضاف: أنا أعتقد أنها مهمة لأي ممثل، لأنك بتكون مرتب مشاهدك بشكل معين، ومع وصولي إلى اللوكيشن اعرف أنا هصور إيه في الوقت المحدد، تلك الأمور تفرق كثيرا عن فترات التوقف الطويلة اللي بتكون موجودة في مشاريع تانية.

وتحدث عمر عن التخوف من البطولة المطلقة في السينما بعد نجاحه في التليفزيون؛ فقال: هناك مسئولية كبيرة تأتي مع تصدر البطولة، خاصة في فيلم يشارك في مهرجان عالمي مثل فينيسيا. لكنني أعتبر الخوف محفزًا للإبداع، وبدلاً من أن يقلل من عزيمتي، دفعني لتقديم أفضل ما لدي، لان النجاح لا يعتمد على الفرد فقط، بل هو نتيجة عمل جماعي، وهذا ما جعلني أشعر بالثقة أثناء العمل على هذا الفيلم.

وواصل حديثه قائلا: كما أن المشاركة في مهرجان فينيسيا كانت نقطة تحول كبيرة في حياتي الفنية. حيث إنه لم يشارك أي فيلم مصري في المهرجان منذ 12 عامًا، وهو ما يجعل هذا الإنجاز فخرًا لي ولكل فريق العمل. تصفيق الجمهور في المهرجان جعلني أشعر بنعمة الله وفضله عليّ.

جدير بالذكر أن الفيلم من إخراج خالد منصور، ويجمع نخبة من الفنانين، على رأسهم عصام عمر، وركين سعد، وسماء إبراهيم، وأحمد بهاء، الذي يخوض تجربته التمثيلية الأولى في عالم السينما بعد أن اشتهر كمؤسس لفرقة "شارموفرز" الغنائية، كما يشارك في الفيلم عدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف.