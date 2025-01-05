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الأحد 05 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

سمير فرج: المشهد السوري غامض وغير واضح المعالم

اللواء الدكتور سمير
اللواء الدكتور سمير فرج الخبير الاستراتيجي
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قال اللواء الدكتور سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن المشهد السوري غامض وغير واضح المعالم، وما حدث سيناريو أمريكي تركي إسرائيلي.

وحذر “فرج”، في مداخلة هاتفية بقناة “النيل للأخبار”، من استغلال تركيا للموقف المتدهور وحالة الفراغ السياسي الأمني في سوريا لإعادة ترسيم الحدود البحرية مع سوريا، مؤكدًا على أن الدولة المصرية تدعم سوريا ولدينا جيش قوي قادر على دحر الإرهاب واجتثاثه من جذوره.

ودعا الشعب المصري للالتفاف والاصطفاف حول الجيش المصري؛ لتجنب أي سيناريوهات لا تُحمد عقباها؛ لا سيما في ظل اشتعال المنطقة، واستهداف الشائعات لمصر ومحاولة إسقاط الدولة وزعزعة أمن واستقرار البلاد.

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