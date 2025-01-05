إلغاء احتفالات العيد القومي بأسوان وتوجيه الميزانية لدعم البنية التحتية

أعلن اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان عن إلغاء جميع فعاليات الإحتفال بالعيد القومى للمحافظة ، والذى يواكب يوم 15 يناير القادم ، وتوجيه كافة الإعتمادات المالية المخصصة لهذه الفعاليات إلى دعم منظومة البنية التحتية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى ، وهو الذى يتوافق أيضاً مع توجيهات رئيس الوزراء بترشيد الإنفاق الحكومى .

اللقاء الموسع والمؤتمر الصحفى لوزير الإسكان ومحافظ أسوان

جاء ذلك أثناء اللقاء الموسع والمؤتمر الصحفى للمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مع القيادات البرلمانية والتنفيذية والشعبية لإعلان إنهاء مشكلة عدم إنتظام مياه الشرب ببعض المناطق بمدينة أسوان ، وتم إستعراض الإجراءات التنفيذية ، والأسباب الفنية الحقيقية لها ، والقرارات الصادرة بشأن محاسبة المسئولين عنها ، فضلاً عن عرض ملحمة العمل التى تمت خلال الأيام الماضية لإحتواء هذه المشكلة بشكل علمى .

كان هناك متابعة يومية لحل المشكلة وأبعادها من القيادة السياسية

وأثناء فعاليات المؤتمر الصحفى بحضور الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان ، والمهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، وقيادات وزارة الإسكان والمحافظة ، فقد أكد الدكتور إسماعيل كمال على أنه كان هناك متابعة يومية لحل المشكلة وأبعادها من القيادة السياسية ورئيس الوزراء .

مشدداً على أهمية محاسبة المسئولين عن هذه المشكلة لضمان عدم تكرارها مرة أخرى حيث تم إحالة الواقعة من المحافظ شخصياً للنيابة العامة منذ أيام .

مقدما إعتذاره الكامل عن حدوث أى ضرر أو معاناة لمواطنى للمناطق المتضررة من عدم إنتظام المياه خلال الفترة الماضية .

وأوضح محافظ أسوان كانت هناك متابعة يومية لحل المشكلة وأبعادها من القيادة السياسية ودولة رئيس الوزراء وكافة الوزارات والجهات المختصة .

ووجه المحافظ الشكر والعرفان للمختصين والخبراء والنقابيين وقيادات المناطق الذين نزلوا معنا و ساهموا بجهدهم وخبرتهم وعلمهم في حل المشكلة ، ليجسد ذلك ملحمة عمل ومشاركة إيجابية ويعطى صورة حقيقية للشعب المصرى وقت الأزمات .

وشدد مرة أخرى على أهمية محاسبة المسئولين عن هذه المشكلة لضمان عدم تكرارها مرة أخرى حيث تم إحالة الواقعة منى شخصياً للنيابة العامة منذ أيام .

وأشاد المحافظ بوعى المواطن الأسوانى ، وتفهمه لعناصر هذه المشكلة المفاجئة والخارجة عن الإرادة ، والتى تم التعامل والتفاعل معها بروح الفريق الواحد من كافة الجهات ، والتى تكاتف من أجل تحقيق هدف واحد وهو التغلب عليها بشكل كامل حيث واصلت الأطقم الفنية الموفدة من وزارة الإسكان وشركات المياه الوطنية الكبرى الليل بالنهار مما توج وأثمر عن القضاء على مشكلة عدم إنتظام مياه الشرب عن أحياء المحمودية والصداقة الجديدة واللوتس ، فضلاً عن المناطق الواقعة بطريق السادات وذلك بعد النجاح فى تفريغ أكثر من 2000 م3 من جيوب الهواء داخل الخطوط الرئيسية والتى كانت السبب الرئيسى فى إنخفاض كفاءتها بنسبة 50 % .

وأضاف ان المحافظة قامت بالتعاون مع وزارة الإسكان فى توفير عدد 16 سيارة مياه لتوفير المياه طوال هذه الفترة ، مع قيام المحافظة بتوفير (5000) كرتونة مياه معدنية / تم توزيعها على الأهالى ، فضلاً عن قيام المحافظة أيضاً من خلال القيادات التنفيذية بتوضيح كافة الإجراءات التى تم إتخاذها لإصلاح العطل سواء عن طريق الصفحة الرسمية للمحافظة أو التواصل المباشر مع المواطنين فى هذه المناطق .

وفى نفس السياق وجه أهالى المناطق المتضررة شكرهم لوزير الإسكان ومحافظ أسوان وقيادات الوزارة والمحافظة لما تم بذله من جهود على مدار الأيام الماضية مما ساهم فى إنهاء مشكلة عدم إنتظام مياه الشرب .

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