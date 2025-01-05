الجار القاتل.. كواليس مقتل الحاجة "كاملة" داخل شقتها في بولاق الدكرور

الجار قبل الدار.. هذا المثل الشعبي الدارج على الألسنة والذي يعني أن اختيار الجار يأتي قبل اختيار المنزل أو الدار هو الأفضل لأن الجار يكون لجاره سندا وأخا وصديقا، وهو الأمر الذي عهدناه ومتعارف عليه، وما تحاول ثقافتنا ترسيخه في الوجدان منذ الصغر.

مأساة الحاجة كاملة

هنالك في الحي الشعبي المكتظ بالسكان، ما أن تخطو قدماك إلي الشارع بحي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة؛ حتى تري الجميع يتهامس فيما بينهم ويرون حكاية الحاجة "كاملة" التي تقطن بأحد العقارات بالشارع والتي تخطت عامها الـ80 تعيش بمفردها داخل الشقة والتي راحت ضحية جارها والذي قام بقتلها لسرقتها.

الجار القاتل

الجار القاتل المدعو "فتحي" صاحب الـ22 عاما، يعلم بإقامة جارته المسنة بمفردها، فبدلا من أن يكون لها عونا وعكازا راح لينفذ جريمة نكراء في حقها وقتلها خنقا وذلك لسرقة مبلغ زهيد من المال عثر عليه داخل غرفته لم يكمل الـ500 جنيه.

عجوز وعكاز وجريمة

حيث قام المتهم بالطرق علي باب شقة جارته وانتظر، دقائق حتي استطاعت السيدة العجوز أن تلملم جسدها النحيل وتحمله متكأة علي عكاز يسندها وتحركت نحو الباب لتري من الذي يطرق بابها، ولكنها لم تكن تعلم بأن من خلف ذلك الباب الخشبي جاي ليقبض روحها.

فبمجرد فتحها للباب، وجدت "فتحي" جارها الشاب العشريني، والذي لم يعطها فرصة للسؤال عن سبب قدومه، ولكنه دفعها للداخل وأغلق الباب، وقام بخنقها وأمسك بكلتا يديه رقبة جارته التي لم تستطع الدفاع عن نفسها، وضغط عليها حتي فاضت روحها إلي خالقها دون ذنب سوي أوهام جار ظن بأنه سيجد أموالا ضخمة بعد قتله لجارته.

طبلية عشماوي مصيره

تبخرت تلك الأحلام بعدما عثر المتهم داخل غرفة نوم جارته المسنة علي مبلغ زهيد لم يصل إلى 500 جنيه، وتبدلت الأحلام بالثراء السريع، إلي حقيقة ولكنها مختلفة بها جثة وحبل المشنقة صورته أمام عينيه وطبلية عشماوي مصيره، في جريمته النكراء التي ارتكبها في حق جارته التي بلغت من الكبر عتيا ولم تقو علي دفعه أو فك قيود يديه عن رقبتها.

الهروب هو الحل

الهروب هو الحل، هذا بدأ الشيطان يرسم ما تبقي له من طريق الحرام الذي بدأه بقتل جارته وسرقة أموال من غرفتها، فلاذ بالهروب دون أن يراه أحد، ومر يوم والآخر وبدأت رائحة الجثة تكشف عن نفسها، الجيران قاموا بإبلاغ الشرطة وحضرت قوة إلي الشقة التي تحولت إلي مسرح جريمة.

جثة عجوز بها آثار خنق

جثة عجوز بها آثار خنق ومسجأة علي الأرض ووجود بعثرة بمحتويات الشقة، هكذا أبلغ المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة.

ومن تلك اللحظة بدأت عمليات البحث عن القاتل وتحول رجال المباحث إلي خلية نحل لحل لغز تلك الجريمة، حيث فحص كاميرات المراقبة بمحيط العقار ولكن المفاجأة بعدم دخول أو خروج غريب من العقار.

وهنا تحولت الأنظار إلي داخل العقار وبدأت عملية استجواب جميع قاطني العقار مرة تلو الأخرى ينفذها عدد من رجال المباحث والامناء وهنا بدأت رواية "فتحي" الجار صاحب ال22 عاما، في الاختلاف مع كل محقق حيث لم يستطع سرد قصة حقيقة عن مكان وجوده وقت ارتكاب الحادث واختلفت روايته بتعدد الأشخاص السائلين.

ووجهت أصابع الاتهام له ومع تضيق الخناق عليه أقر بارتكابه الجريمة وقال المتهم إنه يقيم بجوار المجني عليها، ويعلم أنها تقيم بمفردها، فقرر سرقتها مستغلا كونها مسنة، وأضاف المتهم أنه توجه لمسكن المجني عليها، وفور فتحها الباب، هاجمها وخنقها، ثم فتش بمحتويات الشقة، حتى عثر على مبلغ مالي استولى عليه، وفر هاربا.

قرارات النيابة العامة

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات والتي أمرت بانتداب طبيب شرعي لتشريح جثمان المجني عليها وإعداد تقرير واف عن كيفية وأسباب الوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية لها وتسليم الجثمان لذويه لاستكمال إجراءات الدفن.

كما واجهت النيابة العامة بجنوب الجيزة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بصحتها وعليه أمرت النيابة بحبسه 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات وجدد قاضي المعارضات حبسه 15 يوما آخرين، واصطحب فريق من النيابة العامة المتهم إلي مسرح الجريمة لإجراء معاينة تصويرية وتمثيل جريمته وطلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهم وجار استكمال التحقيقات.