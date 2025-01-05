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الأحد 05 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الثقافة الأسبق: هناك محاولات للتأثير على المزاج المصري بالشائعات

الدكتور عبد الواحد
الدكتور عبد الواحد النبوي، وزير الثقافة الأسبق
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قال الدكتور عبد الواحد النبوي، وزير الثقافة الأسبق، إن مصر لها مكانة وثقل في المنطقة، وهو ما يجعلها في محط أنظار من يريد ألا تنجح.

وأشار النبوي، خلال لقاء خاص مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، إلى أن المتربصين بالدولة المصرية يحاولون جعل مصر في حالة إلهاء مستمرة، منوها بأن المشروع المصري يناهضه نحو 3 أو 4 مشروعات في المنطقة.

ولفت الدكتور عبد الواحد النبوي، وزير الثقافة الأسبق، إلى أن الشعب المصري هو المسئول عن حماية المشروع الوطني المصري، وهناك محاولات لجعله مشتتا، ويجب الانتباه لهذه المحاولات، لذا نجد في منصات كثيرة بدول مجاورة محاولات للتأثير على المزاج المصري من خلال الشائعات، محذرا من وجود حملة موجهه ضد الكنيسة المصرية والأزهر الشريف باعتبارهم يمثلون المنهج الوسطي.
 

الدكتور عبد الواحد النبوي المشروع المصري