"مياه الفيوم": نعمل جاهدين على مختلف المحاور لتقليل فاقد المياه الفيزيائي والتجاري

كشف المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، عن تمكن الإدارة العامة للفاقد والمياه الغير محاسب عليها من تخفيض نسبة الفاقد الفيزيائي والمياه الغير محاسب من خلال تنفيذ عدد ٦ مناطق DMZ مقسمة لمرحلتين بواقع ثلاثة مناطق لكل مرحلة.

حيث تم تنفيذ ثلاثة مناطق والتي انتهت ٢٠٢٤/٣/٣١ وشملت تنفيذ منطقة (DMZ 1) بقرى مطرطارس وبيهمو والكعابي الجديدة بمركز سنورس، ومنطقة( DMZ2) والتي تضم قرى تلات والشيخ فضل والسنباط وقرية مناشي الخطيب بمركز الفيوم ومنطقة (DMZ 3) وتضم قرى العجميين وطبهار والنصارية بمركز أبشواي.



واستكمال الخطة كمرحلة ثانية والمقرر الإنتهاء منها في ٢٠٢٥/٦/٣٠ وتشمل ثلاث مناطق (DMZ 4 ) بقرى بني صالح والمندرة وسنرو ومنشأة عبدالله ومنطقة (DMZ 5) بقرى اللاهون وهورارة عدلان ودمشقين والعزب وهوارة المقطع ومنطقة(DMZ 6) بقرى المنطقة الصناعية بكوم اوشيم والجمهورية والأصفر الغروري بمركز طامية.

وأكد على حرص الشركة علي ترشيد استهلاك المياه وتقليل الفاقد من خلال العمل على عدة محاور كالتوسع في إنشاء مناطق DMZ وتغيير عدادات المياه المعطلة والتوسع في تركيب العدادات المسبقة الدفع وضبط وصلات المياه الخلسة والكشف عن تسرب المياه وتكثيف حملات التوعية بترشيد استهلاك المياه للحفاظ على الإستثمارات الضخمة التي تضخها الدولة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وأضاف المهندس محمود عبد الدايم مدير عام الإدارة العامة للفاقد والمياه غير المحاسب عليها، بتركيب أجهزة قياس تصرف ديجيتال ثابتة على محطات المياه ونقاط الربط بين المراكز وأجهزة قياس ضغوط لتحسين توزيع الضغوط وربط البيانات ونقلها على نظام الاسكاد بالشركة لمراقبة كميات المياه المنتجة ونسب الفاقد.

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