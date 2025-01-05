تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته السويسرية بقرية تونس بالفيوم للغد

قررت محكمة جنايات الفيوم الدائرة الأولى برئاسة المستشار ياسر محرم، وعضوية المستشارين مجدي هريدي، وبيشوي النسر، وأحمد فتحي، رئيس النيابة العامة، عبد المعز ربيع، وأمانة سر محمود العمدة، ومحمد وصفي، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، اليوم الأحد تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته السويسرية بقرية تونس بالفيوم، لجلسة الغد الموافق 5 يناير للنطق بالحكم.

وجاء في أمر الإحالة أنه في يوم 28 يوليو 2024 بدائرة مركز شرطة يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، اتهمت النيابة العامة المتهم محمد. ع ج، 37 سنة"محبوس" مدير شركة سياحية بمدينة شرم الشيخ، بقتل المجني عليه جابريله اليزابيث جود يرزو، سويسرية الجنسية، عمدا مع سبق الإصرار، فبيت النية وعقد العزم المحقق علي إزهاق روحه، وأعد لذلك الغرض سلاح وكمن إليه في المكان والزمان، الذي أيقن سلفا مروره منه، وما أن أظفر به حتي انهال عليها ضربا محدثا به الإصابات التي ابانها تقرير الصفه التشريحية والتي أودت بحياته، قاصدا من ذلك أزهاق روحه، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.