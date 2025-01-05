التصريح بدفن جثث 3 أشخاص لقوا مصرعهم في حادث بالشرقية

قررت نيابة بلبيس مساء اليوم التصريح بدفن جثامين 3 أشخاص لقوا مصرعهم إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة سوزوكي أعلى الطريق الإقليمي أمام قرية حفنا وتم التحفظ على الجثامين في ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بلبيس المركزي.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارا من ملدامور مركز شرطة بلبيس يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة سوزوكي أعلى الطريق الإقليمي أمام قرية حفنا بمركز بلبيس مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتم نقل 11 مصابا إلى مستشفى بلبيس المركزي و3 مصابين إلى مستشفى السعديين المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.

فيما تم التحفظ على جثث المتوفين في ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بلبيس المركزي تحت تصرف النيابة العامة وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.