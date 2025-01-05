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الأحد 05 يناير 2025
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

محافظ البنك المركزي يهنئ قداسة البابا بعيد الميلاد المجيد

محافظ البنك المركزي
محافظ البنك المركزي يهنئ قداسة البابا بالعيد
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية  وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الأحد،  حسن عبد الله محافظ البنك المركزي الذي قدم التهنئة لقداسته بعيد الميلاد المجيد.

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية،صلاة قداس العيد بكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة،التي تنطلق في تمام السادسة مساءً، غدا ٦ يناير،  وسط حضور مهيب من الأساقفة والكهنة والشعب القبطي.

ويقود الشمامسة المعلم إبراهيم عياد المرتل الكنسي وبحضور كبار رجال الدولة ووفود من مجلسي النواب والشيوخ، والوزارات والأحزاب السياسية، والنقابات والعديد من الهيئات والمؤسسات.

كما يحضر للتهنئة سفراء عدد من الدول ورجال السلك الدبلوماسي،وممثلو الطوائف المسيحية، ومن المقرر حضور ومشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لتهنئة الشعب بالعام الجديد و عيد الميلاد الجديد، وسط أجواء من الفرحة فتعلو زغاريد النساء على كل صوت،وتزداد وجوه الحاضرين نضرةً وبهاءٍ، وسط هتافات التحية لصانع البهجة والفرح، الذى جاء مهنئًا وسط أبناء وطنه.

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