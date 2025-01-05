استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم عسكر شرق نابلس

استشهد طفل فلسطيني اليوم الأحد جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم عسكر الجديد شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" باستشهاد الطفل معتز أحمد عبدالوهاب مدني، برصاص الاحتلال في مخيم عسكر.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد اقتحمت منطقة تلة مخيم عسكر، وأطلقت الرصاص الحي والقنابل المضيئة والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة الطفل مدني بعيار حي في صدره، نقل على إثرها بواسطة الهلال الأحمر الفلسطيني إلى مستشفى رفيديا في مدينة نابلس، حيث أعلن عن استشهاده متأثرا بإصابته.